Si profila un duello tutto rossoblù per ottenere le prestazioni di Radu Dragusin.



Il giovane difensore romeno della Juventus è infatti finito nel mirino sia del Cagliari che del Genoa, che lo vorrebbero con sé in prestito.



La dirigenza bianconera per il momento medita, ma la soluzione di mandare il ragazzo a farsi le ossa per almeno una stagione in una società amica per poi rientrare alla base non dispiace affatto dalla parti di Vinovo.