Non si dovrebbe lottare “fino alla fine” come recita uno slogan un po’ troppo sfilacciato? Quello nuovo, “Guardare avanti”, non attecchisce. Provarci fino in fondo per dignità, per i tifosi, per spirito sportivo? E invece no. Ottenuto il quarto posto, hanno scelto di andare in vacanza, sfortunata prestazione di finale di Coppa Italia a parte.