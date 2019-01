Stefano Sturaro verso Genoa, Cristian Romero alla Juventus. I due club, come raccolto da Calciomercato.com, si stanno incontrano in un noto hotel di Milano per accelerare la doppia trattativa: il centrocampista rientrerà dal prestito allo Sporting Lisbona e tornerà in rossoblù, dove è cresciuto e diventato grande, con la formula del prestito con diritto di riscatto a giugno sulla base di 10 milioni di euro. Il difensore argentino, pagato 1,5 milioni di euro dal Belgrano, è valutato 25 milioni di euro da Preziosi e piace molto alla Juventus per la prossima stagione. per il Genoa presenti il direttore sportivo Mario Donatelli e il direttore generale Giorgio Perinetti.