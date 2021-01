: sui gol non è reattivo come nelle notti belle.: fisico statuario e sicuro avvenire, su di lui la Juve crede parecchio. Gioca con personalità, non sempre al posto giusto.: al posto di Bonucci, interpreta il ruolo a modo suo, mette minuti preziosi nelle gambe (19' striposo si ma non troppo, fondamentale nella Juve di oggi ): vederlo in campo è sempre una bella notizia, inizia col piede giusto sfornando un bellissimo assist per Kulusevski (19' stforse avrebbe avuto bisogno di non giocare proprio, ma se c'è uno che stringe sempre i denti è proprio lui): dalla sua parte la Juve soffre un po', meglio con la palla tra i piedi (42' st: basta la presenza): prestazione buona per trovare condizione, meno nel gioco di quanto fatto altre vole. Il suo stato di forma è tutto nei minuti di cui ha avuto bisogno per riprendersi da uno scatto a metà secondo tempoil cartellino giallo non manca quasi mai, per il resto prova ordinata (1' st: staffetta con Bentancur, prove di Inter): non male, affronta senza timore reverenziale i suoi futuri compagni vedendosi anche annullare per fuorigioco un bel gol (32' stil guizzo che vale il passaggio del turno è suo, quanto basta per ricordarsi a lungo questa serata)cambia la posizione, cambia il contesto, non cambia un atteggiamento che lo vede sempre fuori fase: pronti via, trova il gol. E poi serve l'assist per quello di Morata. Da attaccante è tutta un'altra cosa. Ma spreca e sciupa, sciupa e spreca.alla ricerca della condizione migliore, segna una rete e ne sfiora altre, pronto per l'Inter. Sempre che i 120 minuti non siano stai troppi.All.il piano partita poteva sembrare perfetto se scolla Juve non avesse regalato al Genoa la possibilità di tornare sul 2-2, arrivando ai supplementare. La speranza è che non sia un errore fatale in vista dell'Inter.para tutto il parabile: suo l'assist per Czyborra, meglio dei compagni di reparto: la Juve sfonda ogni volta che vuole per vie centrali: giovane di belle speranze, potevano esserci contesti più semplici ma affrontare un Kulusevski ispirato è stato (6' plsentra nei supplementari, fa il suo)cerca continuità, quando affonda è un pericolo: taglia e cuce, non sempre correttamente: lunedì ha svolto le visite al J Medical, aveva a maggior ragione gli occhi addosso, risponde con una prova di personalità ma appare ancora un po' troppo leggero: sa come si tratta la palla, il gol è una perla (1' stsal di là del gol è tra i migliori (7' sts: pimpante, ha voglia e si vede, la traversa gli nega un gran gol: al centro della trattativa più calda del momento per quel che riguarda la Juve, soffre la morsa Demiral-ChielliniAll.con lui il Genoa è squadra sempre e comunque.