Non è stata particolarmente fortunata la terza volta di Ivansulla panchina del Genoa. Ma è stato lui a lanciare titolarein serie A, proprio nella partita più difficile di tutte che poi si è rivelata l'unica vera soddisfazione per il breve interregno di Juric. Un grande merito, indubbiamente, con Romero che ha saputo imporsi con personalità al cospetto di Cristiano Ronaldo e compagni.Per poi confermarsi strada facendo, nonostante le difficoltà del Genoa.Tante le società interessate a Romero, ma è il progetto bianconero ad aver fatto breccia nell'argentino.– Tutte le grandi di serie A e non solo si sono messe sulle sue tracce, ma la volontà del giocatore è già servita per far prendere alla trattativa con i bianconeri il rettilineo finale.d'altronde, in sequenza gli ultimi affari hanno portato a Torino i vari, Mandragora, Rincon e Perin, con Favilli ad aver fatto il percorso inverso., Romero è stato acquistato per meno di 2 milioni quest'estate dal Belgrano e Preziosi già ne chiede più di 20:, di rientro dallo Sporting Lisbona senza essere di fatto mai arrivato in Portogallo. E sePer una Juve pronta a battere il primo colpo per la difesa che verrà, aspettando novità sul fronte legato a Jean Clair Todibo e, soprattutto, Matthjis de Ligt.