Oggi la Juventus e il Genoa hanno definito ufficialmente l'operazione che ha portato Nicolò Rovella in bianconero (ma resterà in rossoblù in prestito almeno fino a fine stagione) in cambio di Manolo Portanova ed Elia Petrelli, che invece passano subito al club di Preziosi. Complessivamente lo scambio è alla pari, ma con delle cifre in denaro da versare per ogni giocatore, così da realizzare anche uno "scambio di plusvalenze". La Juve pagherà al Genoa 10 milioni di euro per Rovella, mentre ne incasserà 7 per Portanova e 3 per Petrelli.