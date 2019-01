Sul fatto che Juventus e Genoa fossero in ottimi rapporti, soprattutto sul fronte calciomercato, c'erano pochi dubbi. È la dimostrazione arriva dai tanti affari conclusi lungo l'asse Genova-Torino negli scorsi mesi e nelle ultime settimane.



Ora però salta fuori un pizzino a confermare l'esistenza di una vera e propria alleanza di mercato tra due delle più antiche società d'Italia. A rivelarlo è il quotidiano Il Tempo, che dalle proprie colonne ha reso noto il contenuto di un foglietto di carta caduto inavvertitamente dalle tasche del DS bianconero Fabio Paratici.



Sul post-it sono infatti presenti nomi e quotazioni di diversi giocatori monitorati con estrema attenzione dalla Vecchia Signora. E molti di questi sono proprio tesserati rossoblù. Come Cristian Romero, il difensore argentino che la Juve valuta 20 milioni e che vorrebbe portare a luglio alla propria corte. Sorte che potrebbe toccare anche a Christian Kouamè, sul quale però il Napoli appare ancora in vantaggio.



nel foglietto vengono però indicati anche giovani calciatori che Juve e Genoa potrebbero prendere in sinergia, come Il centrocampista del Venezia Zennaro o il francese Sagnan del Lens.



In fondo non si tratta comunque di nulla di nuovo. Siamo semplicemente di fronte alla conferma di quanto era ormai evidente da mesi, ossia che i legami tra la dirigenza piemontese e quella ligure sono più stretti che mai.