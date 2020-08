Adesso gli impegni con la Nazionale, dove ha sempre rappresentato un totem a cui aggrapparsi nei momenti del bisogno. Cristiano Ronaldo rientrerà alla Continassa dopo le sfide del suo Portogallo in Nations League contro Croazia e Svezia. Simbolo della squadra è sempre lui da diversi anni, CR7, che con la maglia dei lusitani ha segnato 99 gol in 164 partite. Un mostro del calcio che a 35 anni ha ancora lo stimolo di chi non è mai sazio di trofei e vittorie. In più, ha una bellissima famiglia alle spalle pronta a supportarlo, come ha espresso l sua compagna Georgina Rodriguez nel suo ultimo post su Instagram: “Mano nella mano, con molti sogni da compiere”.