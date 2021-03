Spesso si parla dei club più e meno virtuosi nel mondo del calcio, e di quanto società come la Juventus stiano vivendo dei momenti di forte crisi economica. Ma è giusto sottolineare anche quando una Juve presenta alcuni parametri virtuosi nella propria gestione. Come rileva Sky Sport, ad esempio, i bianconeri spendono in totale 284,3 milioni di euro in stipendi, a fronte però di 401,4 milioni di fatturato. Mentre la Roma, ad esempio, spende in stipendi cifre maggiori rispetto ai propri ricavi! Per la Juve una "forbice" virtuosa, anche se chiaramente ci sono altre spese a cui badare, e i bilanci negativi di quest'anno non mentono.