Ripetere l'operazione Bernardeschi: si può per la Juventus. La cessione alla Fiorentina di Pjaca è servita a fare un primo passo verso Federico Chiesa. Nessuna corsia preferenziale con il club di Della Valle, ma il gelo degli scorsi anni è ormai un ricordo. In vista della prossima estate, la Juve è pronta a fare sul serio per il giocatore.