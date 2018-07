La Juventus ha già scelto il sostituto di Daniele Rugani per la difesa. Con il centrale classe '94 a un passo dal Chelsea, riporta ilBiancoNero.com, Marotta e Paratici hanno in Diego Godin dell'Atlético Madrid l'obiettivo numero uno per la difesa. L'uruguaiano ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro e non ha ancora trovato l'accordo con i Colchoneros per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2019.