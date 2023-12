Intervistato da TuttoJuve, l'ex calciatore della Juve Emanuele Giaccherini ha parlato anche del mercato che vorrebbe vedere:



"Per me ci vorrebbe una mezz'ala di qualità, perché la Juve ha bisogno di un qualcosa in più in mezzo al campo. Non vedo un collante per gli attaccanti, un giocatore dinamico e nello stesso tempo valido negli ultimi trenta metri. La Juve ha tanti giocatori fisici, non c'è però quell'estro che garantisce sostanza e imprevedibilità. Anche per cambiare un po' le caratteristiche della squadra. De Paul è quel tipo di giocatore: corre, fa l'ultimo passaggio e ha la qualità di finalizzare l'azione".