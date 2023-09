Non è partito apparentemente benissimo Bremer, a tratti in difficoltà con Beto e Zirkzee, poi dominante con l'Empoli. Però nel complesso il centrale bianconero è già il più efficace della serie A e non solo della Juve: Bremer ha infatti vinto l’88,2% (30 su 34) dei duelli. Nessuno meglio di lui.