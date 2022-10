L'annuncio lo ha dato direttamente lei, Thessa Lacovich, moglie del centrocampista della Juventus Manuel Locatelli: "Io e te presto saremo in tre", come didascalia di un post su Instagram. Thessa, di origini costaricane, è stata fidanzata con Manuel per quattro anni prima del matrimonio, e adesso arriva anche la gioia di un figlio.



