Giornata decisiva quella di oggi per Paulo Dybala. La Joya sta provando il tutto per tutto per rientrare in tempo per la sfida che la Juve giocherà contro il Lione, venerdì sera all'Allianz Stadium di Torino. Ieri per l'argentino ancora lavoro personalizzato, come da programma, e poi terapie. Oggi invece si proverà a fargli fare almeno parte dell'allenamento in gruppo. In base anche alle risposte che darà, si capirà se Dybala potrà essere a disposizione di Sarri o meno per il Lione.