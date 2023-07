Il viaggio di Manna e Tognozzi a Londra è stato rimandato, ma per la Juventus quella di oggi rimane una giornata cruciale e di contatti con diversi club inglesi. Sul piatto oltre a Zakaria in direzione West Ham c'è anche il futuro di Bonucci che piace al Newcastle oltre a Dusan Vlahovic per cui c'è il Chelsea se si concretizzerà l'addio di Lukaku direzione Inter.