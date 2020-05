Apertura di settimana molto positiva per il titolo Juventus in Borsa. Il club bianconero ha infatti chiuso in crescendo, al +5,51% rispetto alla chiusura precedente, dello scorso venerdì. Buona anche la seduta per Piazza Affari, che registra un +1,61%. Tra i titoli migliori di oggi bene anche Leonardo, che registra un +5.67%. Positivo anche Amplifon (+5,43%) e CHN Industrial (+4,62%).