Un’altra giornata positiva per il titolo Juventus in Borsa. Ieri il club bianconero ha registrato un forte aumento con il +5,51%. E’ andata molto bene anche oggi, seconda giorno della settimana per la Borsa, con il titolo Juventus che registra un +1,87% rispetto alla chiusura precedente. Buona anche la seduta per Piazza Affari, che registra un +1,50%. Tra i titoli migliori di oggi bene anche Leonardo, che registra un +7,25% e Bper Banca (+10,43%).