Come si legge sul sito ufficiale del club, giornata speciale in casa Juventus, oggi: "il nostro Presidente, Gianluca Ferrero, compie 60 anni.



Fra poco più di un mese, per lui, sarà un’altra ricorrenza speciale: il 18 gennaio prossimo, infatti. Ferrero festeggerà il suo primo anno alla guida della Juventus.



Tutti noi auguriamo di cuore buon compleanno al nostro Presidente!".