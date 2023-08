Leonardo Bonucci è sempre più vicino all'Union Berlino. Il difensore, fuori rosa nella Juventus che non gli ha neanche assegnato il numero di maglia per la stagione, già da qualche settimana ha aperto alla Bundesliga.. Prima bisognerà trovare una soluzione per liberarsi dalla Juve, con la quale ha un contratto di un altro anni a 6 milioni lordi a stagione.- Formalmente però, la sua avventura in bianconero si è conclusa. Alla fine della scorsa stagione la dirigenza gli aveva detto che non avrebbe fatto più parte dei piani futuri della società, l'entourage del giocatore aveva iniziato a cercare nuove strade e in Italia era spuntata la pista Lazio:, ma poco dopo i biancocelesti hanno abbandonato l'idea perché non interessati.- Bonucci però ha sempre detto di voler rimanere ad alti livelli, il suo obiettivo è giocare l'Europeo 2024 con la nuova Italia di Luciano Spalletti e per questo ha scartato fin da subito le ipotesi MLS e Arabia Saudita.: arrivato quarto l'anno scorso, si è qualificato in Champions e ora vuole costruire una rosa all'altezza; dopo aver preso - tra gli altri - Gosens dall'Inter, ha puntato Bonucci in uscita dalla Juve: parti sempre più vicine, sono giorni decisivi.