La Juve ha pubblicato il report dell'allenamento odierno, in vista del derby con il Torino.



IL REPORT - "I bianconeri, reduci da 3 splendide vittorie in campionato, sono scesi in campo questa mattina al JTC Continassa per preparare la sfida di sabato. Allenamento differenziato per chi ha giocato con il Genoa ed esercitazioni tecniche con partita finale per il resto del gruppo.



Szczesny, Cuadrado, Bernardeschi, Pjanic, Ronaldo, Dybala e Danilo hanno usufruito di un giorno di riposo. Seduta di domani in programma al pomeriggio".