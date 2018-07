La Juventus continua a rinforzare la propria rosa, non soltanto della prima squadra. I bianconeri, infatti, guardano con occhio di riguardo anche al settore giovanile e si assicurano Simone Condello, attaccante classe 2004 che andrà a far parte della squadra Under 15. Secondo quanto riportato da GiovaniBianconeri.it, è lui il colpo dell'estate per la categoria, inseguito anche da Roma, Lazio, Milan e Atalanta.