ha parlato ai microfoni di Dazn, a pochi minuti dalla sfida contro il, squadra che per 8 anni ha contribuito alla sua crescita professionale. Queste le sue dichiarazioni:"C'e sicuramente una grande emozione, ho rivisto tanti ragazzi che hanno condiviso 8 anni della mia vita. Fa certamente piacere rivederli"."Aspettiamo l'ultimo grado di giudizio prima di dire la nostra. Ci vogliamo confrontare prima con il suo entourage, aspettiamo"."Mi ha fatto piacere rivederli già al Gran Galà, ci siamo semplicemente salutati. Ma adesso sono molto contento di essere alla Juventus e penso al mio presente e al mio futuro"."La Juventus è un club molto seguito, la pressione mediatica è superiore. Noi professionisti dobbiamo concentrarci sul presente, cercare di interagire al meglio, sono molto contento""Sinceramente penso che possa esprimersi sia da 2a punta sia da esterno. Credo che il mister lo stia utilizzando per il meglio e stia facendo bene sia con noi sia in nazionale, sta anche meglio. Secondo me può fare sia la seconda punta che l'esterno"."E' presto dobbiamo stare con i piedi per terra. Pensare partita per partita, con il lavoro quotidiano e guardare al quarto posto come dice il mister.""E' un discorso di crescita professionale. Quando pensi di aver dato tutto le motivazioni fanno la differenza. La Juventus è un grande club, al di là della fede di mio padre e mia, e sono contento di essere qui".