Non è Otelma, né Mago ZurlNon c'è giorno in cui non siano annunciati, ufficiosamente, 3 o 4 colpi, cessioni importanti, acquisti eccellenti, con la previsione del prossimo campionato già vinto. I media conoscono molto bene lo stato di frustrazione dei tifosi juventini, avidi di sognare un salvatore della patria. Certo,Soprattutto non è immediato. Giuntoli ha bisogno di tempo.