Cristiano Giuntoli, direttore dell'area sportiva della Juventus, parla ai microfoni di Dazn prima della partita con la Lazio.



Su Bonucci: "Una situazione spiacevole, però io ho ho visto i ragazzi molto bene, molto concentrati, abbiamo la fortuna di avere tutti ragazzi sani in rosa, si sono presentati molto bene al rientro dopo la pausa delle nazionali, siamo molto fiduciosi e molto sereni. Quali sono i prossimi passi e come si pone la società in questa situazione? Ripeto, una situazione spiacevole, aspettiamo gli esiti finali, poi vedremo insieme all'agente del calciatore il da farsi. A noi non piace parlare al di fuori delle sedi opportune di certe cose, non commentiamo gli altri, ma siamo convinti di aver rispettato tutti i nostri tesserati e soprattutto le regole".



Su Sarri: "Se l'ho sentito? No, lo ringrazio per gli apprezzamenti fatti, abbiamo passato anni bellissimi, ma io sto pensando alla Juventus, al bellissimo rapporto che ho con l'allenatore, con tutto lo staff, quindi questo è quello che penso adesso".