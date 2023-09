Il dirigente della Juventus, Cristiano Giuntoli ha dichiarato prima dell'anticipo di campionato contro il Lecce: "Ho visto una squadra serena e arrabbiata dopo la sconfitta col Sassuolo, abbiamo analizzato le cose positive e negative come sempre".



CHIESA - "Siamo molto contenti delle prestazioni di Federico, come altri è in crescita e sta prendendo la leadership dello spogliatoio. Ce lo godiamo".