No, non è facile risolvere in poco tempo i molteplici errori del passato.Deve, prima di tutto, sfoltire, ma la Juve è in difficoltà, parte svantaggiata. Si trova, cioè, col coltello dalla parte della lama: ha troppi giocatori, di non eccelsa caratura ed è costretta a vendere. Le altre squadre lo sanno e molta offerta abbassa i prezzi. Questa combinazione la costringe a fare di necessità virtù. Ecco, allora, le operazioni Pellegrini e Arthur.