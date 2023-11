London Calling. Nella giornata di ieri ha avuto luogo un blitz nella capitale inglese da parte della Juve, nelle persone di Cristiano Giuntoli e Mauro Manna, per iniziare a muoversi in vista del calciomercato di gennaio: i due dirigenti bianconeri infatti erano presenti sugli spalti del New White Hart Lane durante Tottenham-Chelsea, sfida terminata 4-1 per i Blues, secondo quanto riportato da Sky.



I NOMI - Nel mirino della Juve i rinforzi per il centrocampo: i nomi sono quelli di Pierre Emile Hojbjerg, Thomas Partey dell'Arsenal e Kalvin Phillips del Manchester City. Per il danese gli Spurs continuano a chiedere 30 milioni di euro, mentre l'inglese ha aperto al trasferimento, anche se i Citizens si riservano di valutare se farlo partire in prestito con diritto di riscatto, così come i Gunners per l'ex Atletico Madrid.