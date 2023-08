"A Morata sono molto legato, ma in questo momento la Juve ha una rosa competitiva, abbiamo 4 attaccanti”.quasi a sorpresa, ormai due giorni fa aveva ritirato in ballo il nome del grande exnell'intervista che ha presentato Juve-Real Madrid (finita questa notte con una vittoria per 3-1), ma con il passare dei giorni quello dello spagnolo sta tornando ad essere un profilo importante per i bianconeri anche in chiave mercato.' - Chein Italia e che abbia solo buoni rapporti con il mondo della Juventus è cosa nota. Chestia comunque continuando adnelle ultime amichevoli estive anche. Checontinui a parlare del suo futuro come dipendente dalle sue scelte pure. E che il dscontinui a chiedere irescissoria come valutazione chiude il cerchio. Per questo il ds bianconero Cristiano Giuntoli ha già ottenuto il sì del centravanti al terzo ritorno a Torino, consapevole che le cifre dell'affare, eventualmente, sarebbero inferiori rispetto a quelli ipotizzati per Romelu Lukaku.quella del dirigente ex-Napoli,e verso la trattativa con ilche potrebbe portare il centravanti belga ex-Inter a Torino ein Premier League. Le difficoltà sono enormi e sono legate alle differenze di valutazione dei due cartellini con i Blues che valutano i due calciatori quasi alla pari a circa 50 milioni di euro, mentre la Juve valuta il serbo circa 90 milioni. Anche per questo la Juve sta iniziando a cautelarsi, con il sì di Morata già in tasca e la possibilità di riportarlo a Torino a cifre molto più contenute.