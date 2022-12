Cristiano Giuntoli è il sogno della Juventus per il ruolo di nuovo direttore sportivo che l'ad Scanavino proverà ad inserire in organico entro fine stagione. Strappare il ds del Napoli a De Laurentiis non sarà facile, per questo il club bioanconero sta valutando altri 7 profili.



ALTRI 7 NOMI - Piacciono molto sia Frederic Massara, attuale ds del Milan, ma anche Igli Tare, che può liberarsi dalla Lazio a fine anno. Giovanni Rossi, braccio destro di Carnevali al Sassuolo è un profilo meno chiacchierato ma già inserito (in passato) nell'ambiente bianconero. La manovra interna porterebbe alla promozione di Giovanni Manna, mentre l'ex Roma e Torino, Petrachi sarebbe libero subito e avvicinerebbe il ritorno del grande amico Antonio Conte. Infine due sono i profili "internazionali" e portano all'italiano Andrea Berta oggi all'Atletico Madrid e a Luis Campos, consigliere del PSG e amico fratenro di Allegri.