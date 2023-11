La Juventus cerca due colpi sul mercato di gennaio per lo scudetto. In attesa di una risposta del Manchester United per l'attaccante inglese Sancho, i bianconeri sono a caccia di un rinforzo anche a centrocampo. Secondo Tuttosport, Giuntoli va in pressing per Ferguson: colloqui con l'entourage del centrocampista scozzese, ma va convinto il Bologna a privarsene a stagione in corso.