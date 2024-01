Juve, Giuntoli: 'Kean-Atletico? Stiamo valutando. Guardie e ladri, grande battuta di Allegri'

Redazione CM

Tra mercato e calcio giocato. Il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato così poco prima della cerimonia dei Globe Soccer Awards ai microfoni di Sky Sport. "Kean all'Atletico? Ha tante richieste, stiamo valutando con il suo agente per il suo bene e il bene della nostra squadra".



SU KEAN - "Anche con la partenza di Moise il nostro mercato resta chiuso. Abbiamo dei ragazzi straordinari che hanno fatto 49 punti in classifica. Vogliamo continuare così".



SULLA BATTUTA DI ALLEGRI - "Il mister ha fatto una grande battuta, ma noi guardiamo alla distanza dal 5° posto. Il nostro obiettivo è tornare in Champions per valorizzare i nostri ragazzi e mettere a posto i conti".



SUL PASSATO - "Fa molto piacere, ma bisogna parlare di un noi e non di un io. I ringraziamenti vanno a De Laurentiis, Spalletti e i miei ex giocatori al Napoli. Ora stiamo facendo un grandissimo lavoro alla Juventus, siamo molto contenti".