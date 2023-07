, che può raddoppiare qualora lanon rispettasse i paletti fissati. Il verdetto della UEFA è arrivato e ora i bianconeri programmano il mercato anche in relazione degli effetti della sentenza: niente Europa vuol dire meno partite e una rosa ampia diventa quasi superflua. Per questoè al lavoro sulle cessioni, non solo quelle dio soprattutto di, che può cambiare il volto dell'attacco - e il budget a disposizione, considerando la valutazione da almeno 70 milioni - ma anche di tanti altri giocatori. Ci sono gli esuberi di lusso come. Ci sono poi le 'altre' operazioni, dalle quali la Vecchia Signora può ricavare comunque un piccolo tesoretto tra cartellini e risparmi sugli ingaggi.- In questo senso, il nome più interessante è quello diprodotto di casa che può portare una ricca plusvalenza, visti anche gli interessamenti arrivati dalla Premier League:su tutti hanno preso informazioni per il classe 2003, valutato almenodalla Juventus, forte anche del recente rinnovo.- Se per Iling-Junior si parla di addio, 'arrivederci' è la parola più adatta per altri due giovani bianconeri:. Il centrocampista classe 2003, valutato almenodai bianconeri, piace e non poco a, quest'ultima disposta anche a discutere un trasferimento a titolo definitivo, ma la formula preferita alla Continassa resta quella del prestito. Stesso discorso per il difensore belga classe 2002, tornato dopo l'esperienza all'Empoli e già nel mirino di- Ci sono infine dei veri e propri nodi. Uno è annoso e riguarda, per cui non si esclude anche un addio a titolo gratuito. L'altro è, valutato 8 milioni dalla Juve, il cui futuro è ancora da definire: la Lazio non esclude di riportarlo alla corte di Sarri in un'operazione analoga a quella della scorsa stagione (prestito con il pagamento dell'ingaggio diviso tra bianconeri e biancocelesti), c'è anche il Nizza che cerca un rinforzo sulla corsia mancina. Giuntoli è al lavoro, le altre cessioni possono regalare alla Juve un ulteriore piccolo tesoretto per il mercato.