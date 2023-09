Di seguito le parole del dirigente della Juve Cristiano Giuntoli a Sky:



"Siamo molto contenti, la Juventus ha abbassato l'età media, inserito ragazzi giovani come Cambiaso e Weah, ha ritrovato Milik e la condizione di Chiesa e Vlahovic. stiamo recuperando Pogba. Dal punto di vista tecnico abbiamo fatto cose importanti, siamo uniti per fare il massimo. Abbiamo fatto due operazioni importanti con Cambiaso e Weah, siamo contenti del nostro parco attaccanti; stiamo cercando di trovare risorse nei giovani e questo è merito di un club he ha iniziato qualche anno fa questa politica. Siamo attenti a trovare equilibrio tra sostenibilità e qualità della squadra. Ci vuole tempo, ma siamo fiduciosi, siamo un blocco unito. Siamo la Juventus".



CHIESA - "Un direttore sportivo deve condividere con l'allenatore il quotidiano, queste sono cose tecniche che dovete chiedere a lui. Chiesa è un grande giocatore e noi siamo contenti di averlo"



MERCATO - "La sostenibilità può andare d'accordo con la qualità, noi cerchiamo questo. Abbiamo un gruppo di ragazzi valido, siamo convinti di poter fare bene e siamo molto sereni. La sostenibilità darà serenità per il futuro del club, dobbiamo lavorare, pensiamo a noi e facciamo il massimo di quello che possiamo fare"



OBIETTIVO - "Noi vogliamo tornare in Champions, che è dove vogliamo giocare, è questo il nostro volere, Non ci poniamo limiti, ma ci sono squadre attrezzate come noi, ce la giocheremo. Volevo ricordare la scomparsa di Gaetano Scirea, in grande uomo e un grande calciatore".