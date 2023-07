Missione in Inghilterra per Giuntoli e Manna. Oltre a cercare una nuova destinazione agli esuberi di centrocampo Arthur, McKennie e Zakaria, i due dirigenti della Juventus sono pronti ad ascoltare offerte per i big.



Il centravanti serbo Vlahovic è seguito dal Chelsea, che può offrire in cambio il giovane ex interista Casadei. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, su Chiesa ci sono Aston Villa, Liverpool e Newcastle. Senza dimenticare il difensore brasilieno Bremer, nel mirino del Tottenham.