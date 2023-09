Le cessioni die via discorrendo hanno permesso alla Juventus di abbattere i costi. Giuntoli ha svolto un grande lavoro la scorsa estate per portare a termine la prima missione affidatagli dalla proprietà.ed è già stata programmata una seconda fase alla prossima estate.- E’ cambiato poco o nulla rispetto a quanto raccontavamo su calciomercato.com la scorsa estate:Il classe 2001 del Nizza e della nazionale francese è già un centrocampista completo: struttura fisica importante, gran motore e accelerazione, piedi da regista e una capacità innata di leggere prima lo sviluppo dell’azione. Gli scout bianconeri lo hanno seguito a più riprese anche in questo avvio di stagione e c’è la convinzione di aver a che fare con un ragazzo destinato a fare la differenza.. I dialoghi con il Nizza vanno avanti da mesi e si ragiona su una valutazione da 45/50 milioni di euro. Giuntoli è convinto che Khephren sia il profilo ideale, tra presente e futuro, per la Juventus.