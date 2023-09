L'ennesimo infortunio, anche se di lieve entità, ha risollevato nel popolo dellatutti i dubbi che sembravano ormai alle spalle diNessuna lesione, ma solo un sovraccarico muscolare che però riporta il centrocampista francese indietro nel tempo e interrompe il percorso di recupero che la società e Allegri avevano impostato per lui.che ha nell'ex-Manchester United il simbolo della scorsa campagna acquisti (quella di quest'anno tra l'altro è stata principalmente nulla) eInutile sottolineare che quando la dirigenza bianconera, capitanata all'epoca da, chiuse questa operazione aveva progetti e aspettative differenti.(con i vantaggi del Decreto Crescita al lordo si arriva a poco più di 10 milioni di euro) a cui va aggiunto, sebbene sia stata un'operazione a parametro zero, il costo delle commissioni per l'operazione che portano ilè convinto che, dato il rendimento in campo (finora Pogba è costato circa 60mila euro per minuto giocato), queste cifre possano essere riviste al ribasso.Per questo, secondo quanto appreso da, con cui si terrà il più importante degli incontri. Le richieste della Juve saranno due:con la firma di un nuovo accordo magari con scadenza prolungata di un anno (quindi sostanzialmente spalmando l'ingaggio)in campo. Difficile che il giocatore possa accettare un ridimensionamento così netto, soprattutto dopo aver rifiutato, per la Juventus, offerte economicamente più vantaggiose dall'Arabia Saudita.