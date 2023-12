. La famosa Dea Eupalla inventata da Brera è intervenuta ed ha fatto giustizia:, inserito nel torneo di quest'anno al posto della Juventus causa penalizzazione dei bianconeri per la nota vicenda Prisma.quando la Juve venne spedita in Serie B e ai rossoneri consentito di partecipare anche alla Champions, nonostante le compromettenti telefonate coi designatori di. Quella volta i rossoneri riuscirono persino ad andare in finale e vincere la coppa, stavolta sono stati retrocessi in Europa League dopo un girone decisamente poco esaltante., proprio come quella della Juventus 2 anni fa, dopo appunto un girone disastroso.: l'impegno infrasettimanale del Milan in EUL (più lunga della Champions) potrebbe sottrarre alla squadra di Pioli forze e attenzioni in campionato, e questo significherebbe per Allegri & C. avere un competitor in meno nella corsa al titolo, eppoi c'è il riflesso non meno importante sullo stramiliardario Mondiale per club FIFA della prossima estate. Attualmente nel ranking UEFA/Champions la Juventus è dentro, pur non disputando le coppe, ma non totalizzando punti potrebbe essere superata in classifica dalle altre italiane, e la più vicina e pericolosa era appunto il Milan. Ma i punti che d'ora in poi faranno i Pioli's boys in EUL non conteranno per il ranking in questione e quindi il Milan non potrà più sorpassare Madama., nel caso in cui superasse gli Ottavi con 2 vittorie e ne facesse anche una terza in una delle due sfide ai Quarti. Toccherà riaffidarsi ad Eupalla.