La Juventus pensa a James Rodriguez. Come scrive Il Corriere dello Sport, i bianconeri hanno tante carte a proprio favore da giocare per il trequartista colombiano. In particolare, vantano ottimi rapporti con tutte le potenziali controparti dell’affare: il Real Madrid e Mendes (con cui i rapporti si sono consolidati dopo l’affare Ronaldo) ma anche il Bayern Monaco, che se pure optasse per il riscatto e la rivendita del giocatore non avrebbe particolari indugi a trattare con Paratici.