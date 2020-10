Tanti auguri ad Antonello Cuccureddu, nato ad Alghero il 4 ottobre 1949. L'ormai 71enne sardo ha trascorso alla Juventus buona parte della sua carriera, dal 1969 al 1981, e a lui è legato in particolare uno scudetto. Il quindicesimo della storia bianconera. Era il 20 maggio 1973 e, mentre il Milan cadeva incredibilmente per 5-3 nella Fatal Verona, la Juve aveva bisogno di battere la Roma all'Olimpico. Con il match in bilico sull'1-1, nei minuti finali una botta imprendibile proprio di Cuccureddu segnò il decisivo 2-1.