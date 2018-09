Douglas Costa è tra i giocatori più esaltanti e amati dai tifosi della Juventus attualmente in rosa. Oggi, l'esterno d'attacco brasiliano compie 28 anni e il sito ufficiale bianconero gli dedica un messaggio di auguri molto particolare:



"Oggi è il compleanno di Douglas Costa, che spegne 28 candeline: un compleanno da vivere… di corsa, dal momento che, appena rientrato dalle due partite con la Nazionale Brasiliana negli Stati Uniti, Douglas è con la squadra per preparare un periodo davvero intenso.



Fra campionato e Champions League arriva il primo ciclo importante della stagione, con partite ogni tre giorni e più che mai l’apporto di Douglas sarà fondamentale, come sempre lui sa fare, in termini di quantità e qualità.



Quantità e qualità: un binomio che ha portato a innamorarsi di lui tutti i tifosi bianconeri, quegli stessi tifosi che, insieme a tutti noi, augurano a Douglas un felice compleanno!".