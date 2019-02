a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Cresciuto nelle giovanili del Milan, nel 2000 si trasferisce alla Juventus. Rimane a Torino, tra alterne fortune e diversi prestiti, fino al 2004, prima di passare alla Fiorentina. In bianconero colleziona, uno dei quali resta nella storia del derby della Mole per l'esultanza "con le corna" nei confronti dei tifosi del Torino. Alla Juventus vince uno scudetto e una Supercoppa Italiana, prima di conquistare due Coppa Uefa e una Supercoppa Europea al Siviglia.