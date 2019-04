Blaise Matuidi compie 32 anni e la Juventus gli ha donato i migliori auguri tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale:



"Giornata doppiamente speciale, quella di oggi, per Blaise Matuidi.



Il centrocampista francese, infatti, nella giornata della vigilia di Ajax-Juve, compie 32 anni. Un compleanno di lavoro e di viaggio, quindi, per Blaise, che con i suoi compagni si preparerà a una delle partite più importanti della stagione.



Sarà una grande notte da vivere, come tante altre vissute dal Campione del Mondo francese in maglia bianconera. Una presenza, quella di Blaise, che si fa sentire eccome: dal suo arrivo alla Juventus, ha disputato 81 partite in tutte le competizioni. E restando alla Serie A, basti pensare che, nelle 26 gare in cui Matuidi è sceso in campo, la Juventus ha collezionato mediamente 2.8 punti, contro una media di 2 nelle altre cinque.



Qualità, quantità, passione. Blaise è tutto questo, e anche di più. Auguri, campione!"