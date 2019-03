Tanti auguri a @paulpogba che oggi spegne candeline! pic.twitter.com/mJYTwbxaxQ — JuventusFC (@juventusfc) 15 marzo 2019

L'ex gioiello della Juventus, trasferitosi al Manchester United nell'estate del 2016 per la cifra record di 105 milioni di euro, sta vivendo una stagione da grande protagonista ai Red Devils, soprattutto dopo l'arrivo in panchina di Ole Gunnar Solskjaer al posto di José Mourinho. Proprio questo cambio di manager ha spento in parte le speranze dei bianconeri di rivedere Pogba a Torino, dopo le tante voci di mercato in tal senso.al fenomenale centrocampista, tramite i propri account social ufficiali: