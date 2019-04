Gli auguri al nostro numero con le sue parate da numero 1⃣

Buon compleanno, Tek! @13Szczesny13 https://t.co/M1ANL6aJn8 pic.twitter.com/S0ZSwxkTSJ — JuventusFC (@juventusfc) April 18, 2019

Wojciechnasce a Varsavia, capitale della Polonia, il 18 aprile del 1990. Cresciuto come portiere nelle giovanili del Legia Varsavia, si trasferisce giovanissimo all'Arsenal nel 2006. Nell'estate del 2017, la Juventus decide di farne l'erede di Gianluigi Buffon, che un anno più tardi si trasferisce al Paris Saint-Germain. Oggi, Szczesny è titolare e un vero numero uno, come dimostrato con le straordinarie parate che hanno tenuto in vita la squadra di Massimiliano Allegri tra ottavi e quarti di finale di Champions League. Dai social bianconeri, il video di auguri per il proprio numero uno.​