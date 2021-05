Dal sito ufficiale della Juventus:



"Oggi Bonucci spegne trentaquattro candeline e festeggia il suo decimo compleanno in bianconero. Leo ha praticamente trascorso un terzo della sua vita indossando la nostra maglia e vincendo, tanto, con i nostri colori addosso.



Il suo carisma, la sua dedizione al lavoro e il suo spirito di sacrificio incarnano, da sempre, alla perfezione lo spirito juventino e, stagione dopo stagione, continuano a essere un fondamentale biglietto da visita per i nuovi giocatori che arrivano in bianconero.



D’altronde non si raggiunge quota 438 partite con la maglia della Juventus (tra tutte le competizioni) per caso. Leo si è costruito tutto questo, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. E se la voglia di continuare a migliorarsi non è mai cessata, servendo anche come stimolo per i più giovani, è grazie anche e soprattutto alla sua attenzione al dettaglio posta in ogni singola circostanza.



Leo è unico e siamo sicuri che, nella sua unicità, il regalo più grande che vorrà ricevere sarà la vittoria nella gara di domani e noi non possiamo che essere d’accordo con lui.



Buon compleanno, di cuore, Leo!"