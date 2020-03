La Juve può sorridere: dopo i contagi di Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dybala, infatti, nessun altro giocatore della rosa è risultato positivo al coronavirus. Nella mattinata di domenica, come rivela Sky, si sono conclusi i tamponi sui calciatori: nessuna nuova positività da registrare.



AVANTI IN QUARANTENA - Esami anche per i giocatori all'estero: da Higuain a Ronaldo, passando per Pjanic, Khedira e Douglas Costa. Continua, intanto, la quarantena per tutti i calciatori.