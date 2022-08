Puntare sui giovani fin da subito o farli crescere in prestito tra Serie A e Serie B, era - ed è tutt'ora - questo il dilemma della Juventus.Si, perché gli infortuni diposti che i giovani della Juve vogliono provare a prendersi fin da subito, fin dalla prima gara di campionato contro il Sassuolo dove è possibile che vedremo almeno uno di loro.. "Veder giocare a calcio quel ragazzo è un piacere, conosce i tempi di gioco, quando smarcarsi, quando passarla", così si esprimeva Allegri nel 2018 su Fagioli, quando aveva solo diciassette anni ma già aveva colpito il tecnico.I discorsi sul rinnovo del contratto (in scadenza nel 2023) proseguono bene e ci si avvicina all'intesa definitiva.Tra otto giorni la Juve inizierà il campionato e l'ex CremoneseProbabilmente il più "pronto" tra i giovani grazie all'esperienza accumulata nei due anni in prestito al Genoa. Anche lui, come Fagioli, impegnato nelle amichevoli estive.. Il futuro, potrebbe essere deciso da come si evolverà la situazione legata ad Arthur ee aumenterebbero le chance di un nuovo prestito.A Torino Miretti c'era già l'anno scorso,dimostrando personalità e conquistando la fiducia di Allegri. Assente invece nella tournèe statunitense dopo gli impegni con l'under 19 dell'Italia che lo hanno coinvolto fino a fine giugno, il classe 2003 si è unito alla squadra solamente ad agosto.