Tanti auguri di buon compleanno Gigi! Ti mando un abbraccio dei nostri! Ale #ADP10 pic.twitter.com/adwJx6BiYA — Alessandro Del Piero (@delpieroale) 28 gennaio 2019

Alessandro, ex numero 10 e leggenda della Juventus, ha fatto gli auguri a Gianluigi, ex portiere e capitano bianconero oggi al Paris Saint-Germain, per i suoi 41 anni tramite Twitter: