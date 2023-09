Chiusa la sessione estiva di calciomercato, è tempo di fare i conti per le società italiane. E per la Juve su tutte. I bianconeri hanno adottato la politica del taglio dei costi, abbattendo quelli legati alla rosa, visti gli scarsi risultati in campo e l’impossibilità di giocare la prossima Champions League. Insediatosi a Torino in estate, il nuovo capo dell’area sportiva, Cristiano Giuntoli, ha dovuto fare di necessità virtù e si è scontrato con questa esigenza.



CIFRE - Il primo e principale metodo per assecondare questa strategia è stato quello di far calare il monte ingaggi di 21 milioni netti, portandolo ora a 75,1 milioni di euro netti, 121,3 milioni lordi. Un risparmio, in soldoni, di circa 44 milioni di euro. A riportare le cifre degli stipendi di ciascuno dei calciatori bianconeri è Calcio e Finanza, secondo cui, come l’anno scorso, lo scettro del più pagato resta nelle mani di Paul Pogba. A tallonarlo sono Rabiot e Vlahovic ma, nella gallery sottostante, vediamo gli emolumenti di ognuno degli appartenenti alla rosa di Max Allegri.